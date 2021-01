Kylian Mbappé semble moins bien physiquement ces dernières semaines, ce qui se reflète sur ses performances sur le terrain. Hier, lors du match nul contre Saint-Etienne (1-1) le numéro 7 parisien a encore une fois déçu. Plusieurs observateurs lui sont tombés dessus. Une donne qui ne change pas avec Emmanuel Petit. Pour le champion du monde 98, Kylian Mbappé traverse actuellement la première crise de sa carrière.

“En dehors des problématiques liées à son physique et éventuellement son mental, j’ai l’impression qu’il s’est embrouillé dans son cerveau et qu’il a besoin de prendre du recul et de se régénérer , observe Petit dans Top of The Foot sur RMC. Mais ça arrive à tous les joueurs. Mais je trouve que même avant la pandémie je trouvais déjà que le garçon commençait à changer dans son attitude sur le terrain à la fois sur le terrain mais également quand il avait le ballon ou quand il ne l’avait pas. […]Il a une expression corporelle qui ne me semble pas positive. J’ai le sentiment qu’il se ‘neymarise’ qu’il veut faire ce que Neymar fait sur le terrain alors qu’il n’a pas du tout les qualités de Neymar. J’ai l’impression aussi que ses adversaires ont bien analysé sa qualité principale, la vitesse. […]La vraie qualité de ce garçon c’est de jouer sur la spontanéité et de ne pas se prendre la tête.“