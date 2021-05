Six victoires, une défaite, en général le match de Ligue 1 qui suit une élimination en Champions League ne se passe pas trop mal pour le PSG ces dernières saisons. Hormis en 2017, le club de la capitale était en revanche devant au classement. En 2021, il fait la course derrière Lille qui hier a creusé l’écart à 4 points avant le déplacement de Paris à Rennes dimanche soir. Le PSG est sous pression car il a plus à perdre qu’à gagner en Bretagne. Attention à l’après City prévient José-Karl Pierre-Fanfan.

“Les Parisiens sortent quand même d’une grosse désillusion, même si c’est une élimination en demi-finale de la Ligue des champions. Ils espéraient rejouer une seconde fois une finale. Se relancer derrière en Ligue 1 avec des situations de joueurs qui ne sont pas réglées… ça peut-être une fin de saison difficile pour le PSG. Ce match à Rennes peut être capital sachant qu’ils n’ont plus leur destin en main et qu’il y a une obligation de résultat. Mauricio Pochettino va devoir trouver les bons ressorts”, a déclaré l’ancien défenseur central du PSG sur le plateau du Late Football Club.