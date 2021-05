Rennes/PSG : Comment Genesio va remplacer Nzonzi et Camavinga ?

Dimanche soir le PSG devra faire sans Kylian Mbappé à Rennes en clôture de la 36 journée de Ligue 1. Mais les Bretons (7e du Championnat) devront eux jouer sans les milieux de terrain Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga, suspendus. Et cela n’est pas anodin. C’est une configuration qu’on a retrouvé deux fois cette saison : à Séville en Ligue des champions (défaite du Stade Rennais 1-0), et en Coupe de France à Angers (défaite 2-1). A cela il faut ajouter le forfait de Jonas Martin. A priori, Bruno Genesio, l’entraîneur du SRFC, devrait opter pour une association Clément Grenier – Benjamin Bourigeaud pour pallier ces absences au milieu de terrain. A moins qu’un jeune (Lesley Ugochukwu ou Andy Diouf) ne se voit offrir une titularisation face au PSG. Mais la tendance à Rennes est de miser sur l’expérience.