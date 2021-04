Mêler qualité et fraîcheur à Strasbourg pour l’emporter sans hypothéquer les chances de qualifications pour la demi-finale de la Champions League, le fil est ténu pour le PSG en ce samedi capital dans la course au titre et au podium de la Ligue 1. Quel onze de départ ? Quels choix fera Mauricio Pochettino tout à l’heure ? Danilo Pereira évoluera-t-il en défense centrale avec Thilo Kehrer ? L’ancien défenseur du PSG José-Karl Pierre-Fanfan a apporté sa grille de lecture sur le management, mais également détaillé les reflexes de défenseur qui manquent à Danilo Pereira.

“C’est un match important, mais même s’il a besoin de Mbappé, il va essayer de le préserver. Pochettino est obligé de concerner beaucoup de joueurs de son effectif. Sarabia, qui est un peu au placard depuis quelques semaines, c’est important de le relancer dans un match important pour le club. On verra peut-être aussi des jeunes, comme Pembele en défense. Je pense que les joueurs sont focalisés, ils savent que ce n’est pas un match au rabais entre guillemets. Il compte pour la course au titre, tous seront concentrés dessus”, a commenté l’ancien défenseur du PSG sur le plateau du Late Football Club. “Danilo en défense ? Il peut dépanner, mais il reste un milieu de terrain. Il aime aller apporter le surnombre. Il ne prend pas toujours l’information comme un vrai défenseur central. Il se focalise sur le ballon sans considérer l’espace libre. Dans sa gestion de l’espace, il n’a pas toujours le sens de l’anticipation. Il ne s’intéresse pas à ce qu’il y a dans son dos. Il est obnubilé par ce qu’il y a devant lui. Après dans les duels, en un-contre-un, il reste assez solide. Mais dès l’instant où il est fixé, il a du mal à se retourner. Face à de très grands attaquants, il peut-être mis en difficulté.”