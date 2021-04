L’Equipe évoque un projet de Super League… sans le PSG

Voilà quelque chose qui dépasse l’entendement et même l’imagination, une Super League européenne fermée… sans le PSG. C’est ce qu’on peut lire en page 19 de L’Equipe. Ce qui permet de relativiser la portée de l’information ou du risque concret. Donc, à l’initiative du Real Madrid et de la Juventus, “des clubs travaillent à la création d’un Championnat entre grosses cylindrées européennes“. Rien de bien neuf, sauf que le club francilien n’y figurerait pas. Pourquoi ? Parce que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, “n’est pas le plus farouche partisan de ce projet”. Le dirigeant qatarien miserait plus sur la nouvelle Ligue des champions avec plus de matches et plus d’argent (réforme à compter de 2024). NAK ferait donc le pari de l’UEFA, dirigée par Aleksander Ceferin, avec qui il a une bonne connexion. Ce projet de Super League réunirait les meilleurs clubs anglais (Liverpool, Manchester United, Manchester City), espagnols (Real Madrid, FC Barcelone), italiens (Juventus, Inter Milan, AC Milan) et allemands, plus quelques invités. Mais il est toujours à l’état de projet.