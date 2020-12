C’est un choc de la Ligue 1 Uber Eats, un vrai, qui attend le PSG dimanche soir au Parc des Princes. Le champion de France en titre joue sa place de leader contre un Olympique Lyonnais en forme et seulement à deux points. Pour l’ancien défenseur central José-Karl Pierre-Fanfan, outre des faits de match imprévus, l’issue du choc domestique dépend – comme toujours dans le Championnat de France – du club de la capitale et de son sérieux. Sur le plateau du Late Football Club, le consultant s’est montré formel à ce sujet.

“Thomas Tuchel est capable de varier, on ne sait pas trop quel onze du PSG va démarrer contre Lyon. Mais je reste convaincu que de toute façon la qualité est supérieure à Paris. Ca dépend toujours du PSG, de l’état d’esprit dans lequel ils vont aborder ce match là. On a encore vu qu’à lui tout seul Neymar peut faire basculer une rencontre. Quoi qu’il arrive, il n’y a pas cette qualité du côté de l’OL. Rudi Garcia en est conscient. Il faut que ce soit un petit PSG et un grand Lyon pour que l’OL s’impose au Parc. Mais je pense que les joueurs parisiens, ces matches là, ils les apprécient. Et ils ont envie de clore les débats.”