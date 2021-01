Ce soir contre Montpellier en ouverture de la 21e journée de Ligue, Neymar pourrait jouer son 100e match sous le maillot du PSG. En 99 matches, le Brésilien (28 ans) a marqué 80 buts et délivré 41 passes décisives. Des statistiques faramineuses pour l’attaquant. Mais José Karl Pierre-Fanfan, ancien défenseur central et capitaine du PSG devenu consultant pour Canal Plus et agent de joueur, reste sur sa faim quand on parle de l’apport de Neymar sur le terrain.

“Bien sûr qu’il a apporté en termes de dimension. Mais moi je veux parler du plan sportif, du joueur. Je reste sur ma faim. En termes de titres, oui, le palmarès est éloquent mais le PSG gagnait déjà avant. Sous l’ère Ibra et compagnie, ils gagnaient déjà ces titres-là. Il est arrivé au PSG pour les faire franchir encore une autre dimension. Même si ce n’est pas si simple, on attendait de lui qu’il fasse franchir au PSG un cap dans les matches décisifs, notamment en Ligue des Champions, tance Pierre-Fanfan dans le Late Football Club sur Canal Plus Sport en pointant du doigt sa finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Je ne veux pas dénigrer Dijon ou Angers, mais le PSG est capable de les battre sans lui. Par contre, il avait un match à faire, c’était contre le Bayern Munich, et là je n’ai pas vu le Neymar talentueux et capable de renverser un match. Pour un tel transfert, on peut juger sur un match, on ne doit pas attendre 50 matchs. Le grand joueur doit répondre présent à ce match-là. On le paye autant pour ça, parce qu’il y a un match dans l’année que tu ne peux pas rater.”