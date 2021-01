Le PSG joue ce soir (21 heures, Téléfoot) en ouverture de la 21e journée. Les Parisiens reçoivent Montpellier – au Parc des Princes – et pourraient mettre la pression à Lille et Lyon dans la course à la première avec une victoire contre les Héraultais. Un PSG / MHSC qui pourrait être spécial pour Neymar. Annoncé titulaire ce soir, le numéro 10 parisien pourrait jouer son 100e match sous le maillot Rouge Bleu. En 99 matches à Paris, Neymar a marqué 80 buts et délivré 41 passes décisives comme le rapporte le PSG sur son site internet. Impliqué dans 121 buts depuis son arrivée en 2017, Neymar est le joueur parisien le plus prolifique au moment de jouer sa centième devançant Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois était impliqué sur 110 buts au moment de son 100e match avec le PSG (83 buts et 27 passes décisives). Le Parc des Princes, une forteresse imprenable pour Montpelier depuis plusieurs années. En effet, le PSG reste sur 10 matches sans défaite face aux hommes de Michel Der Zakarian à domicile (6 victoires, 4 nuls). Montpellier qui n’a d’ailleurs marqué qu’un seul but lors de ses 8 derniers matches au Parc (5-1, 20 février 2019). De son côté, le PSG a marqué 21 buts lors de ces 8 matches. Le PSG qui reste aussi sur 3 clean sheets lors de ses trois derniers matches de Ligue 1 au Parc. Il a même réalisé 6 clean sheets sur 10 matches joués à la maison. Le Parc des Princes qui plaît beaucoup à Moise Kean. L’attaquant italien a marqué au moins un but lors de ses trois derniers matches sur la pelouse parisienne.

Sur son compte twitter, Neymar a posté un message positif pour le match de ce soir. Il explique que le PSG va gagner et qu’il marquera un doublé. Visionnaire ? Réponse ce soir vers 23 heures.