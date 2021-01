Le calendrier du PSG va-t-il être chamboulé suite à la démonstration de force d’ultras marseillais et les violences constatées à la Commanderie samedi après-midi ? Le journaliste de Canal Plus Pierre Ménès pense que la tenue du Clasico dans une semaine est impensable. Trop risquée dans ce contexte de guérilla.

“La prochaine rencontre au Vélodrome, c’est dimanche prochain face au PSG. Soyons clairs : dans ces conditions, il est impensable que les Parisiens se déplacent à Marseille. Si on se retrouve avec des milliers de mecs dehors pour les attendre, cela va forcément dégénérer. Ce n’est pas un contexte pour jouer au foot et je doute que tout rentre dans l’ordre”, déclare Pierre Ménès via son blog Canal Plus. “A un moment où le foot français recherche des investisseurs, l’image renvoyée est terrible. Qui va avoir envie d’injecter des millions d’euros pour se retrouver avec des matches remis parce que des abrutis vont foutre le bordel au centre d’entraînement ? J’ai l’impression que personne ne saisit le côté dramatique de cette soirée. Et les conséquences qu’elle va engendrer.“