Pierre Sage (OL) : « Je m’attends à un PSG boosté »

Ce dimanche soir (21h sur Prime Video), le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Une belle affiche face à une équipe en grande forme.

Après sa qualification en demi-finales de Ligue des champions, le PSG retrouvera la Ligue 1 ce week-end, deux semaines après son match nul face à Clermont (1-1). En clôture de la 30e journée de Ligue 1, le leader du championnat recevra l’Olympique Lyonnais, la meilleure formation de L1 sur la phase retour. Présent ce vendredi en conférence de presse, le coach des Gones – Pierre Sage – a été questionné sur ce déplacement au Parc des Princes, dans des propos rapportés par le site officiel de l’OL. Extraits choisis.

Le point sur le groupe

« Tagliafico est suspendu, Benrahma s’est entraîné à part, on a voulu le ménager un peu. Alexandre Lacazette a repris l’entraînement hier de manière partielle. Aujourd’hui, il avait un programme aménagé mais il devrait participer à une partie de la rencontre dimanche. Il est suffisamment expérimenté pour gérer ça, mais dans l’absolu, oui, c’est une bonne nouvelle.”

Le match de dimanche

« Je m’attends à un PSG boosté, même s’il y a des rotations sur les joueurs, ceux qui seront alignés vont tout donner pour jouer les matchs suivants. Il y a des principes qui se maintiennent peu importe qui est aligné. On aura un gros match à faire. »

Comment défendre face au PSG ?

« On défend sûrement différemment par rapport à ce qu’ils font mais nous, on va essayer de défendre comme on sait le faire. Le meilleur moyen de défendre est d’avoir le moins à défendre et donc d’avoir des temps de possession importants. Dans ce sens, le meilleur moyen de défendre est d’avoir le ballon. Un match face au PSG est quelque chose de différent à préparer. Ils ont un mode de jeu clair, je trouve qu’il y a pas mal de récurrence dans ce qu’ils font. C’est important d’emmener cette équipe dans une chose qu’elle n’aime pas : la priver de ballon. Ça va être un vrai challenge stratégique et opérationnel pour les joueurs.”

La qualification du PSG en demi-finales de Ligue des champions

« Pour le football français, c’est une très bonne chose, pour leur club c’est quelque chose de très positif aussi. C’est un club ambitieux. On va affronter un adversaire de très haut niveau, le challenge va être élevé. »

L’aménagement du calendrier pour les clubs français encore présents en Coupe d’Europe

« Il y a des avantages pour le football français car c’est bien de donner aux clubs concernés des armes pour se battre. À l’inverse, ça change un peu la donne pour leurs adversaires de championnat. Malgré tout, on se rend compte que Lorient va devoir enchaîner deux matchs dans une semaine alors qu’elle est barragiste. Les personnes changent et les décideurs aussi. Je ne suis pas là pour décider à leur place, on ne fait que subir leurs décisions. On se comporte comme des bons élèves. »

Bradley Barcola

« Je ne suis pas vraiment bluffé car même quand il jouait en réserve ici, il y a beaucoup de choses que j’appréciais chez lui. Il faisait preuve d’une forme d’intelligence dans la manière d’organiser son jeu par rapport aux partenaires. Il a pu mettre ses qualités au service d’une équipe compétitive. J’espère pour lui qu’il sera récompensé sur cette fin de saison sauf à une certaine date que l’on connaît tous. »

La finale de Coupe de France face au PSG (le 25 mai)

« Même si le match ressemble à la finale, des choses vont changer, on sera chez eux, leur situation en championnat et en Champions League n’est pas encore déterminée. L’ambiance, la manière de la préparer et de l’appréhender est très différente. On veut continuer sur notre chemin et eux voudront valider leur bonne prestation. »

Dans un entretien à L’Equipe, Pierre Sage a aussi été questionné sur la gestion de groupe par Luis Enrique : « Je pense que ceux qui critiquent Luis Enrique sur sa flexibilité ne comprennent pas toutes les logiques et tous les mécanismes qu’il y a derrière ça. Parce que pour avoir observé leur dernier match à Barcelone (victoire 4-1 en quarts de finale retour de la Ligue des champions), on se rend compte qu’il y a des éléments qui restent. Et qu’autour de ça, la flexibilité s’opère d’un joueur à l’autre, mais aussi avec les mêmes joueurs, ce qui permet de multiplier les solutions, de gérer les problèmes et surtout de devenir illisible pour les adversaires. Quand on voit ce que les Parisiens ont été capables de réguler en une semaine pour jouer un match retour de très haut niveau, on se dit heureusement qu’ils ne sont pas trop rigides… »