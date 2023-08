Un temps annoncé au PSG, Elye Wahi va bien quitter le MHSC et restera en Ligue 1. C’est finalement le RC Lens qui a raflé la mise dans ce dossier XXL.

Le mercato fermera ses portes dans un peu plus de dix jours et les mouvements risquent encore d’être nombreux d’ici là. Le PSG espère bien, pour sa part, enregistrer quelques arrivées supplémentaires, et notamment dans le secteur offensif. La priorité absolue se nomme Randal Kolo Muani mais d’autres pistes ont été explorées, à l’image de celle menant à Elye Wahi. Il faut dire que l’avant-centre Montpelliérain a rendu une superbe copie en 2022-20323 avec 19 réalisations en Ligue 1.

Un transfert avoisinant les 35 millions d’euros

Dans sa démarche d’ajouter des joueurs français au sein de son groupe, notamment dans le cadre de la liste UEFA de la Ligue des Champions, le PSG s’est donc, un temps, penché sur son profil. Très vite, il est toutefois apparu que la concurrence serait très rude dans ce dossier. Chelsea avait, par exemple, fait une offre à Montpellier. L’Eintracht Francfort se montrait également très intéressé. Mais c’est finalement un club de Ligue 1 qui sort vainqueur de cette lutte. Ce club, c’est le RC Lens. À la recherche d’un successeur de taille à Loïs Openda, parti du côté de Leipzig cet été, les Sangs et Ors ont finalement réussi à mettre la main sur l’international espoir. Tout est désormais bouclé selon Fabrizio Romano et diverses autres sources. Montant de l’opération ? Environ 35 millions d’euros, bonus compris. Un sacré coup réalisé par les derniers dauphins en date du PSG.