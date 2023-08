Le PSG se déplace sur la pelouse de Toulouse ce samedi soir (21h00, 2ème journée de Ligue 1). Un choc sur lequel Gabi Suazo, défenseur toulousain, est revenu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Chilien possède une grosse confiance en son équipe..

Le PSG est en quête de sa première victoire en Ligue 1 en 2023-2024 ce samedi soir. Après un nul concédé au Parc des Princes la semaine passée face à Lorient (0-0), il faudra vite engranger des points pour les hommes de Luis Enrique afin de lancer au mieux leur saison. L’adversaire ne sera nullement simple à manœuvrer puisqu’il s’agit du Toulouse FC. Une équipe plutôt sûre de sa force, d’autant plus à domicile, et qui sort d’un succès glané sur la pelouse du FC Nantes (1-2).

À voir aussi : Pisté par le PSG, Elye Wahi a fait son choix

🚨 JOUR DE MATCH : TFC / PSG



🥇 Grande première pour Ousmane Dembélé sous les couleurs parisiennes



🔙 Retour de Kylian Mbappé



🗣️ Annoncez votre pronostic 🔴🔵

🎨 @canalsupporters#TFCPSG pic.twitter.com/jE4FVm4E95 — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 18, 2023

Les mots forts de Gabi Suazo avant d’affronter le PSG

Un succès qui met apparemment grandement en confiance un certain Gabi Suazo. Le latéral du Téfécé a ainsi exposé sa détermination avant le coup d’envoi de ce choc. Et ce n’est pas l’éventuelle présence de Kylian Mbappé qui viendra entamer cette détermination. « On sait que c’est un joueur déterminant mais le PSG, dans son ensemble, a énormément de talents à chaque ligne, a-t-il expliqué dans des dires relayés par La Dépêche du Midi. On prépare donc le match de la même manière, qu’il y ait Mbappé en face ou non. On ne le saura qu’au dernier moment de toute façon. (…) On sait que le PSG est un adversaire très difficile, mais nous sommes à la maison et on va gagner ce match. On a beaucoup de confiance. »