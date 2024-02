Auteur d’un très bon match hier soir sur la pelouse de Nantes lors de la victoire du PSG, Marquinhos a dû quitter ses coéquipiers, touché à la jambe gauche. Mais rien d’alarmant pour le capitaine parisien.

Titulaire en défense centrale en compagnie de Danilo Pereira hier soir lors de la victoire du PSG sur la pelouse de la Beaujoire contre le FC Nantes (0-2), Marquinhos a très certainement réalisé sa meilleure prestation de la saison avec les Rouge & Bleu. Mais à 20 minutes de la fin de la rencontre, le capitaine parisien a demandé le changement. Il a laissé sa place à son compatriote, Lucas Beraldo. À l’issue de la rencontre, il a quitté la Beaujoire en boitant, semblant être touché à la jambe gauche. En passant par la zone mixte, il n’a pas voulu en dire plus aux journalistes présents sur place.

A voir aussi : FC Nantes / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Marquinhos a participé à l’entraînement du jour

Selon Le Parisien, le numéro 5 du PSG a participé à l’entraînement sur la pelouse du Campus PSG sous les yeux de sa femme et de ses enfants. Ce dimanche, l’international brésilien « traînait moins la jambe et son cas ne suscitait pas de crainte particulière du côté du PSG. » Le quotidien francilien indique que comme à l’accoutumée, ce lendemain de match a été placé sous le signe de la récupération avec du travail en salle, quelques soins, un petit décrassage et des petits jeux avec ballon pour les titulaires, alors que les joueurs ayant moins joué ont pu rester un peu plus de temps sur la pelouse. Une séance à laquelle a de nouveau participé Nuno Mendes, qui se rapproche petit à petit d’un retour sur les terrains, lui qui n’a plus joué depuis avril dernier. Les Parisiens vont profiter de deux jours de repos avant de retrouver le chemin du Campus PSG mercredi après-midi, afin de préparer la réception de Rennes dimanche après-midi (17h05, Canal Plus Foot) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.