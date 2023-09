Plusieurs joueurs du PSG ménagés contre Clermont ?

🚨 Le XI probable du PSG selon @le_Parisien_PSG, des doutes subsistent :



▫️Entre Barcola et Mbappé



▫️Entre Fabian Ruiz et Zaire-Emery



▫️Entre Danilo Pereira et Skriniar



🗣️📱 Quels seraient vos choix sur ces 3 postes ?!#CF63PSG pic.twitter.com/249sA2nvNw