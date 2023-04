Le PSG affronte Nice demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot) dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Parisiens se sont entraînés une dernière fois.

Après deux revers de suite en Ligue 1, qui plus est au Parc des Princes, le PSG doit absolument s’imposer sur la pelouse de Nice demain soir dans le cadre de la 30e journée. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînaient une dernière fois ce vendredi matin au Camp des Loges. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. Outre Neymar et Presnel Kimpembe, plusieurs autres joueurs étaient absents.

Nasser al-Khelaïfi présent à l’entraînement

Marco Verratti, victime d’une lésion musculaire aux ischios jambiers droits, n’a pas foulé les pelouses du centre d’entraînement du PSG. C’est également le cas de Juan Bernat, qui souffre de la cheville droite. Pas présent dans le point médical, Nordi Mukiele n’était pas non plus sur les pelouses du Camp des Loges. De retour depuis récemment à l’entraînement, Carlos Soler et Sergio Ramos étaient encore-là ce vendredi. Une séance qui s’est déroulée sous les yeux du président parisien, Nasser al-Khelaïfi. Luis Campos était aussi là. Outre les titis habituels, plusieurs joueurs de l’équipe U19 se sont entraînés avec les pros ce matin, Hugo Lamy, Younes El Hannach, Nehemiah Fernandez-Veliz et Muntu Wa Mungu.

Les joueurs présents à l’entraînement

Gardiens : Donnarumma, Rico, Letellier

: Donnarumma, Rico, Letellier Défenseurs : Hakimi, Pembélé, Lamy El Hannach Fernandez-Veliz, Ramos, Danilo, Marquinhos Bitshiabu, Mendes, Muntu Wa Mungu

: Hakimi, Pembélé, Lamy El Hannach Fernandez-Veliz, Ramos, Danilo, Marquinhos Bitshiabu, Mendes, Muntu Wa Mungu Milieux : Vitinha, Ruiz, Sanches, Zaïre-Emery, Soler

: Vitinha, Ruiz, Sanches, Zaïre-Emery, Soler Attaquants : Messi, Ekitike, Gharbi, Housni, Mbappé

: Messi, Ekitike, Gharbi, Housni, Mbappé Absents : Neymar Kimpembe Mukiele Bernat, Verratti