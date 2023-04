Nice / PSG – Focus sur l’état de forme des Niçois

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Si les Parisiens traversent actuellement une crise, les Niçois ne sont pas non plus dans leur meilleure période de la saison.

Après deux défaites d’affilée au Parc des Princes sans marquer le moindre but, le PSG doit rapidement réagir afin de ne pas donner un plus grand espoir à ses poursuivants dans la course au titre. Et dans ce sprint final, le club parisien devra renouer avec la victoire dès ce samedi à l’Allianz Riviera face à l’OGC Nice. Pour ce match, Christophe Galtier peut espérer retrouver un groupe plus étoffé avec les possibles retour de Sergio Ramos et Carlos Soler. En face l’OGC Nice de Didier Digard connaît une période de creux, malgré une série d’invincibilité de 14 rencontres sans défaite, soit la deuxième meilleure série de l’histoire du club (après les 16 rencontres entre août et novembre 1984).

Nice tourne au ralenti

Nommé entraîneur de l’OGC Nice le 10 janvier dernier pour remplacer Lucien Favre, limogé après l’élimination en 32es de finale de Coupe de France face au Puy Foot (National), Didier Digard avait parfaitement débuté son aventure avec 5 victoires et 1 nul. Une belle série qui avait permis aux Niçois de se repositionner dans la lutte pour les places européennes. Cependant, depuis quelques matches, la machine s’est enrayée. Les Aiglons restent sur une série de quatre matches nuls d’affilée en Ligue 1 face à des adversaires largement à leur portée : l’AJ Auxerre (1-1), le FC Nantes (2-2), le FC Lorient (1-1) et l’Angers SCO (1-1). Ce dernier match nul face à la lanterne rouge du championnat a été perçu comme une grosse déception en Côte d’Azur. Des performances en baisse qui peuvent notamment s’expliquer par une grosse débauche d’énergie en milieu de semaine pour venir à bout du Sherrif Tiraspol (victoires 3-1 et 0-1) en Ligue Europa Conférence.

Dans ce sprint final, le club du sud de la France compte désormais sept points de retard sur la dernière place qualificative pour une Coupe d’Europe, occupée actuellement par le LOSC (5e, 52 pts). Mais les Niçois voudront profiter de cette rencontre face aux Rouge & Bleu pour préparer au mieux leur quart de finale de Ligue Europa Conférence face au FC Bâle, cinq jours plus tard. Surtout que les Parisiens ont trop souvent tendance à relancer des équipes en manque de confiance et de résultat.

Nice performant dans les grosses affiches

D’autant plus que l’OGC Nice version Didier Digard aborde très bien les grosses affiches. En février, les Niçois ont obtenu quatre victoires en championnat face au LOSC (1-0), le RC Lens (1-0), l’Olympique de Marseille (1-3) et l’AS Monaco (0-3), soit les quatre équipes juste derrière le PSG au classement. Mais pour espérer un résultat positif, les Aiglons devront élever leur niveau de jeu, comme l’a rappelé le coach après la contre-performance face à l’Angers SCO : « Il a manqué un état d’esprit de compétiteur. On doit se souvenir que la Ligue 1, c’est compliqué. On ne peut pas laisser espérer un adversaire alors qu’on doit mener 3-0 au bout de 10 minutes de jeu. On ne l’a pas fait et la machine s’est enrayée. On a manqué de rythme, on n’a pas été bon dans les duels, on aurait dû mettre plus d’intensité. » Une réaction est donc attendue à Nice, dans une Allianz Riviera qui est annoncée à guichets fermés, mais sans les supporters parisiens.

