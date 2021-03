Plusieurs titis parisiens présents à l’entraînement

Durant cette trêve internationale, plus d’une dizaine d’internationaux ont rejoint leurs sélections respectives. Il y a donc moins de joueurs à l’entraînement. Comme c’est de coutume lors de ces trêves, le groupe pro est renforcé par des jeunes titis. Et lors de l’entraînement de ce mercredi, Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – via son compte twitter nous fait savoir qu’Ismaël Gharbi, Sekou Yansané, El-Chadaille Bitshiabu, Abdoulaye Kamara et Thierno Baldé étaient présents sur la pelouse du Camp des Loges en compagnie de Neymar, Marquinhos et les autres internationaux restés à Paris.