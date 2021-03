Le PSG quatrième club de la décennie selon l’IFFHS

Depuis plusieurs années, le PSG est un club qui compte en Europe. Les Parisiens se qualifient chaque année pour la Ligue des Champions depuis la saison 2012-2013 et ont même atteint la finale de la compétition la saison dernière. Le dernier classement de L’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), celui sur les clubs de la décennie (2011-2020), le prouve puisque le PSG figure en bonne position (4e). Un classement dominé par le FC Barcelone avec 2877 points. Le club blaugrana devance son éternel rival – le Real Madrid et ses 2782 points. Le podium est complété par le Bayern Munich (2594 points*). Le PSG se place au pied du podium avec 2357 points.

Le classement des clubs de la décennie (2011-2020) selon l’IFFHS

Fc Barcelone : 2877 points Real Madrid : 2782 points Bayern Munich : 2594 points PSG : 2357 points Atlético de Madrid : 2302 points Juventus Turin : 2272 points Chelsea : 2113 points /Manchester City : 2113 points Manchester United : 2020 points Arsenal : 2016 points

*Les critères de l’IFFHS pour déterminer ce classement :

Ligue des champions, Supercoupe : 9 points pour une victoire et 3 points pour un match nul.

Préliminaires de la Ligue des champions, finales de la Ligue Europa : 4,5 points pour une victoire et 1,5 point pour un match nul.