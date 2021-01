Après plusieurs jours d’attente, l’officialisation de Mauricio Pochettino en tant que nouveau coach du PSG ne devrait plus tarder. Après avoir fêté le réveillon du Nouvel An avec sa famille à Londres, le futur entraîneur des Rouge et Bleu était arrivé à Paris le 1er janvier. Et à la veille de la reprise de l’entraînement des Parisiens, l’Argentin de 48 ans a fait son arrivée au Camp des Loges, comme dévoilé par Le Parisien et le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, sur leur compte Twitter. Mauricio Pochettino a notamment rejoint le directeur sportif du PSG, Leonardo, et ses adjoints (Jesus Perez, Miguel D’Agostino, Toni Jimenez et son fils Sebastiano), qui sont présents au centre d’entraînement du club de la capitale. L’ancien coach de Tottenham a notamment croisé Layvin Kurzawa au Camp des Loges.