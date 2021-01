Depuis ce samedi après-midi, Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du PSG. L’Argentin (48 ans) a signé un contrat jusqu’en juin 2022 ( plus une année en option). Il devient ainsi le 30e entraîneur de l’histoire des Rouge & Bleu. Pour PSG TV, Pochettino a donné sa première interview en tant qu’entraîneur parisien. Extraits choisis.

Son arrivée au PSG

Pochettino : “Je suis très heureux d’être ici. C’est une opportunité formidable, le projet est incroyable, pouvoir être impliqué au Paris Saint-Germain au quotidien, c’est quelque chose de grand.“

Ses impressions sur le PSG, 20 ans après y avoir été joueur

Pochettino : “Je suis impatient de reconstruire cette relation que j’ai déjà avec les supporters. J’ai toujours eu de bons rapports avec eux après mon passage ici en tant que joueur. Paris est un des plus grands clubs du monde, et dans un club comme celui-là, seule la victoire ne compte pas. Il faut gagner bien sûr, mais avec la manière. Les joueurs sont quelques-uns des meilleurs ici, ce sont les acteurs principaux et ils doivent aimer ce qu’ils font sur le terrain, c’est un aspect très important.“

L’effectif actuel

Pochettino : “Il y a toujours eu dans ce club une tradition de l’excellence, les joueurs doivent mériter de porter ce maillot. Je pense que l’effectif actuel est incroyable, je pense que nous pouvons accomplir ce que le club veut, et ce que les joueurs veulent, parce que ce sont des compétiteurs qui veulent soulever des trophées.“

Ses objectifs

Pochettino : “Notre objectif principal est de faire en sorte que tout le monde tire dans la même direction. Nous voulons mettre en place une mentalité, une philosophie de jeu, et que tout le monde y adhère. L’idée est que tout le monde doit vouloir gagner pour le club avant tout. Nous voulons être un club fort, avec une structure forte. Quand tout le monde, des joueurs au staff, jusqu’à la direction, vit les mêmes émotions, c’est quelque chose de magique.“

Un message pour les supporters

Pochettino : “J’ai de très grands souvenirs de mes années ici, ces soirs de match au Parc des Princes, devant les supporters… Je suis impatient de les retrouver et de pouvoir les accueillir au stade de nouveau.“