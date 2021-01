Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du PSG jusqu’en juin 2022 (plus une année en option). L’entraîneur argentin dirigera d’ailleurs sa première séance d’entraînement demain à trois jours d’affronter Saint-Etienne dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 (mercredi, 21 heures, Téléfoot). Cristobal, qui a joué avec Pochettino au PSG pendant deux ans (2001-2003) est persuadé de la réussite de l’ancien capitaine parisien sur le banc Rouge & Bleu.

“Son arrivée au PSG est une bonne chose. C’est un entraîneur qui a fait ses preuves et je suis sûr que c’est une formidable chance pour le PSG de l’avoir à sa tête. Parce qu’il a déjà démontré ses capacités dans deux grands championnats comme l’Espagne et l’Angleterre. Il a mis en place et mené un beau projet à Tottenham et a atteint la finale de la Ligue des champions. En plus, en tant qu’ancien joueur du PSG, il connaît bien le club. Je suis convaincu qu’il peut faire du bon travail, assure Cristobal (53 ans) dans une interview accordée au Parisien. Aujourd’hui, c’est difficile d’entraîner tout grand club en raison des exigences très élevées. Paris a atteint la finale de Ligue des champions et veut maintenant la remporter. Ils ont mis en place depuis plusieurs années un « projet champion » pour la gagner. Et ils ont des joueurs qui sortent du lot comme Neymar, Mbappé, Di Maria. Je crois que c’est normal que les dirigeants prennent des grandes décisions pour rentabiliser les investissements qu’ils ont faits avec ces grands joueurs.“

Cristobal estime même que le PSG pourra remporter la Ligue des Champions avec Mauricio Pochettino sur le banc. “Je suis certain qu’avec lui Paris peut remporter la Ligue des champions, oui. C’est quelqu’un avec des idées très claires et beaucoup de personnalité. Il sait manager un vestiaire. Et ça c’est important dans une équipe qui a autant de stars du football actuel. Il a la personnalité et l’autorité pour fédérer les ego qu’il peut y avoir dans un tel vestiaire.“

L’ancien latéral droit espagnol qui a également tenu à remercier les supporters, la chose qui l’a plus marqué lors de ses deux années parisiennes (2001-220″). “Plus que tout, c’est le soutien formidable des supporters. Jouer au Parc dans cette ambiance… Cela m’avait vraiment surpris.”