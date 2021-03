Mauricio Pochettino est arrivé il y a pratiquement deux mois sur le banc du PSG. Le technicien argentin a réalisé de bon début avec le PSG avec en point d’orgue le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone (1-4). Dans neuf jours, il faudra finir le travail à domicile. Mais le PSG doit aussi se battre pour conserver son titre en Ligue 1. Pour l’AFP, le coach parisien a fait le tour de l’actualité parisienne. Extraits choisis.

Ses deux premiers mois sur le banc parisien

Pochettino : “En deux mois, nous avons vécu beaucoup de moments difficiles, parce que nous avons disputé treize matches officiels, avec une intensité énorme. Il y a aussi eu le coronavirus, que nous avons contracté au sein de l’encadrement, à différents moments. Et la situation de l’équipe, avec beaucoup de blessés. Il a fallu s’adapter à une réalité qui évoluait chaque jour.“

Le discours de Leonardo à son arrivée

Pochettino : “Avec Leo, nous avons eu d’emblée une bonne entente. Quand on est au PSG, la responsabilité, c’est de gagner chaque match. Inutile qu’il me le dise, c’est dans notre ADN, au staff. Je crois aussi qu’un staff technique a besoin de travail, de temps, il faut que les joueurs s’adaptent à une nouvelle philosophie, et nous à eux.“

Son activité sur les réseaux sociaux

Pochettino : “Je souffre de ne pas pouvoir être en contact avec les gens, ne pas pouvoir serrer de mains ou prendre un café. Les réseaux sociaux nous permettent de nous rapprocher, de sympathiser aussi. J’ai créé un compte Instagram pour montrer une autre facette, et ça me plaît. Je comprends aussi que nous sommes dans une nouvelle ère, il faut être ouvert aux évolutions. Je dois évoluer aussi.“

Mbappé

Pochettino : “Mbappé est déjà parmi les meilleurs du monde et a le potentiel pour succéder au duo Messi-Cristiano Ronaldo. Il ne lui manque rien d’autre que le temps. On ne peut pas accélérer le processus. Il lui faut du temps pour étoffer son CV, pour obtenir la reconnaissance qu’il mérite et qu’il obtiendra.“