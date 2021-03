Di Maria devrait faire son retour contre Bordeaux (LP)

Blessé à la cuisse contre Marseille le 7 février dernier, Angel Di Maria se rapproche d’un retour à la compétition. Selon les informations du Parisien, El Fideo devrait faire son retour dans le groupe pour le déplacement à Bordeaux mercredi soir (21 heures, Canal Plus) même s’il pourrait ne pas commencer la rencontre. Suspendu contre Dijon, Leandro Paredes fera son retour dans le groupe comme Mauro Icardi qui a été victime d’une gastro-entérite ce week-end. En revanche Alessandro Florenzi et Marco Verratti devraient être forfaits pour ce match. “Le milieu de terrain et le latéral droit poursuivent leurs soins au camp des Loges et n’ont toujours pas repris l’entraînement collectif“, dévoile le quotidien francilien. Touché au tibia contre Dijon, Danilo Pereira devrait bien être présent à Bordeaux.

Le XI probable contre Bordeaux selon Le Parisien : Navas – Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Gueye – Kean, Rafinha, Draxler – Icardi.

Le Parisien fait aussi un point sur Neymar. Le Brésilien, qui a fait son retour à l’entraînement individuel jeudi, a testé ses appuis ce lundi au Camp des Loges. Mais même s’il a envie de jouer le match retour contre le Barça, à ce jour, “il possède très peu de chances de participer à cette rencontre.” Neymar pourrait retrouver l’entraînement collectif entre le 5 et le 8 mars et retrouver les terrains le 14 mars avec la réception de Nantes.