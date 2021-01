Une semaine après son premier match comme entraîneur du PSG face à Saint-Etienne (1-1), Mauricio Pochettino va avoir la possibilité de remporter son premier titre en tant que coach avec le Trophée des Champions contre Marseille à Lens demain soir (21 heures, Téléfoot, Canal Plus). À la veille de ce Classico, l’entraîneur argentin s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Neymar et Mbappé

Pochettino : “Neymar est disponible, on décidera demain de s’il joue ou pas. Kylian va bien. Mais on évalue encore des alternatives pour demain mais il sera dans le groupe en tout cas. Quant à son état d’esprit, je n’étais pas là en septembre lors du précédent match en septembre, mais j’ai vu tout ça à la télévision. C’est le passé, demain sera un autre match. Mbappé ? Kylian est en parfaite condition. Comme pour Ney on réfléchit à diverses options pour demain, pour être le plus compétitifs possible.“

Navas

Pochettino : “Keylor je le connaissais de mon passage en Espagne, c’est l’un des meilleurs gardiens au monde. C’est un bonheur de travailler avec lui, c’est un grand professionnel. J’apprends à le connaître, mais c’est un honneur de l’avoir. Après onze jours au club nous sommes très contents de la façon dont il travaille.“

Le match de demain

Pochettino : “C’est un match spécial, déjà parce que c’est contre le rival, contre l’OM. On sait ce que ça signifie, c’est une fierté de représenter Paris dans ces matches-là. Au-delà du titre on sait qu’il faut gagner la rencontre. Le plus important, c’est de gagner demain. Notre objectif, c’est de satisfaire les supporters. Et si nous gagnons, effectivement nous remporterons un trophée. Mais pour moi, la plus grande fierté c’est de gagner”

Ses souvenirs de Classico

Pochettino : “Je sais que ces matches ne sont pas comme les autres. Comme je le disais il y a une importance spéciale pour les fans, mais aussi pour les joueurs. Le foot ce sont des émotions, et on se rend compte aujourd’hui avec le coronavirus que les supporters manquent vraiment dans les stades. Mais oui je me souviens de ces émotions.“

Gérer les stars

Pochettino : “J’ai dit onze jours, mais aujourd’hui ce n’est que notre dixième ici. Le plus important c’est que tout le monde aille dans la même direction. Les joueurs savent qu’il y a des contraintes, il n’y a que onze joueurs qui commencent un match. Après il y aura des choix à faire selon divers paramètres, en sachant qu’on tentera toujours d’avoir la meilleure équipe pour gagner les matches. Les états de forme vont avoir une incidence importante.“

Les tensions lors du match de septembre

Pochettino : “C’est vrai que dans ce court laps de temps qu’on a eu on a déjà joué deux matches, là c’est le troisième, avec une connotation spéciale. On a mis l’accent sur différentes choses à améliorer, mais aussi le contrôle des émotions. Et pas seulement pour demain mais pour tous les matches à venir.“

Covid-19

Pochettino : “Pour nous tous c’est une situation nouvelle, nous devons nous adapter continuellement. Et ce n’est pas que pour nous, tous les clubs sont dans cette situation.“

Les rumeurs mercato

Pochettino : “On est à Paris. Il y en a toujours. On a des discussions en interne, avec Leo en tête. Le moment venu on communiquera. Pour Kean, ce sera entre nous, ce sont des choses privées.“

Les déclarations de Villas-Boas

Pochettino : “J’ai beaucoup de respect pour tous mes confrères dont André, nous sommes tous les deux passés par Tottenham, nous avons ce point commun. Il a plus de connaissances de ce championnat que moi, je respecte ce qu’il dit, je ne veux pas entrer dans des polémiques. Notre idée principale, comme je le disais, c’est de se concentrer sur le match de demain pour le gagner.“