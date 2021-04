Pochettino : “Le plus important, c’est le match de demain”

Obtenir une victoire face au RC Lens avant de penser à la demi-finale retour de l’UEFA Champions League face à Manchester City mardi prochain. Voici l’objectif du PSG à J-1 de son match de la 35e journée de Ligue 1 (samedi à 17h sur Canal Plus). Avant cette journée de championnat, le club de la capitale compte un point de retard sur le leader lillois (73 pts), qui affrontera l’OGC Nice. Et à la veille de cette rencontre face aux Lensois, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

Un PSG devenu plus fort face au bloc bas ?

Pochettino : “Oui, on essaye. Ce n’est pas facile de trouver les espaces quand l’équipe adverse joue bas. Nous devons prouver à chaque match et bouger ces blocs défensifs. Nous devons aussi bien contrôler les contre-attaques des adversaires.”

Mbappé incertain face à Manchester City ?

Pochettino : “Mbappé souffre d’une gêne au mollet droit. On espère que ce n’est pas grave et qu’il pourra être avec nous le plus rapidement possible. C’est un joueur important et ça a toujours un impact pour l’équipe. Mais on a des joueurs importants dans l’effectif et j’espère qu’on pourra avoir une bonne performance pour nous rapprocher d’une victoire.”

L’état d’esprit du groupe après la défaite face à City ?

Pochettino : “Nous avons retrouvé un groupe de joueurs qui souhaite jouer vite pour évacuer ce sentiment négatif de la défaite. On a perdu le match aller mais avec tout le respect que j’ai pour City, on pense à renverser la situation dans le futur. Avant tout, on retrouve une équipe qui est bien pour demain.”

Sur quels ressorts va t-il s’appuyer pour le retour face à City ?

Pochettino : “On devra surtout refaire les choses positives réalisées face à City. Il y a pleins de choses positives et on devra s’appuyer dessus. On a fait une belle première mi-temps. Il y a eu des faits de jeu et on a joué 15 minutes avec un joueur en moins. On sait qu’il y a des choses à améliorer mais on va s’appuyer sur les choses positives qui vont nous faire aller de l’avant.”

Un turn-over face à Lens en vue du match face à City ?

Pochettino : “Pour nous, le plus important est le match de demain. La composition d’équipe tiendra compte pas seulement de l’aspect footballistique mais aussi de l’aspect physique. On sait qu’on jouera face à une bonne équipe, l’une des révélations du championnat. On aura besoin de fraîcheur et avec des joueurs qui peuvent amener cette qualité-là. On pensera au match de City après la rencontre face à Lens.”

Les propos de Wenger concernant l’aspect psychologique de l’équipe

Pochettino : “J’ai beaucoup de respect pour Arsène avec sa carrière à Arsenal, l’AS Monaco et au Japon. Je ne peux pas émettre une opinion car je ne connais pas le contexte dans lequel il s’est exprimé. Concernant mon opinion, je trouve que l’équipe s’est montrée forte mentalement et physiquement malgré les deux buts encaissés et le carton rouge. On a tenu pendant quinze minutes en infériorité numérique face au futur champion d’Angleterre et vainqueur de la League Cup.”

Le mental de son équipe

Pochettino : “Je ne crois pas qu’une équipe qui n’aurait pas de qualité mentale pourrait éliminer Barcelone ou le Bayern Munich et ne pourrait pas jouer à ce niveau. Soit on a le mental, soit on ne l’a pas. On ne peut pas l’avoir un match et le perdre le suivant. Peut-être qu’il faudrait plus parler de choses footballistique comme le fait qu’on n’ait pas réussi à maintenir le volume nécessaire.”

Les nombreux cas de Covid-19 des derniers mois peuvent-ils avoir une répercussion sur l’aspect physique ?

Pochettino : “C’est vrai que lorsque nous sommes arrivés, il y avait des cas de Covid-19 en plus des blessures et du calendrier chargé. L’équipe est forte mentalement et physiquement mais elle n’a pas été consistante pendant 90 minutes. Notre défi, c’est de maintenir le niveau de la première période pendant tout le match. Cela permettra d’augmenter le volume de jeu.”

Mbappé a-t-il trop joué lors de certains matches ?

Pochettino : “Aujourd’hui on parlait de cela avec les différents staffs (médical, performance technique) et Kylian Mbappé. Face à Metz, il était tellement bien qu’on avait l’impression qu’il volait. En plus, il s’était reposé contre Angers avant (en Coupe de France). Il a reçu un coup face à Metz en fin de match, cela peut arriver. Ce n’est pas un problème grave mais cela a produit un déséquilibre musculaire au mollet. On avait un Kylian Mbappé à son meilleur niveau physique.”

Mbappé sur le départ en cas de victoire en C1 ?

Pochettino : “Ça serait plus une question pour Kylian que pour moi. Il reste encore le match retour face à City. Nous sommes conscients que nous pouvons faire des bonnes choses. Et en Champions league, il se passe souvent des choses dans ce type de matches. Nous sommes encore en course dans tous les objectifs fixés. On fait tout pour qu’il reste. Il lui reste encore une année de contrat. Il est content avec nous et il reste encore un mois de compétition pour remplir nos objectifs.”

Des changements dans la préparation du match contre Lens suite à la défaite face à City ?

Pochettino : “Ça ne change rien. On sait que chaque compétition est différente et l’approche est également différente. Nous devons faire des choix. Nous savons que nous devons gagner chaque match et le match face à Lens est le plus important.”