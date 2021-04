Neymar vainqueur du Samba d’Or 2020

Malgré une année 2020 marquée par une pandémie mondiale, le PSG a réalisé une saison 2019-2020 historique avec un quadruplé national (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des champions) et une finale de Ligue des champions. Victime de quelques soucis physiques lors de l’exercice précédent, Neymar Jr a tout de même grandement participé à cette belle saison des Rouge et Bleu, notamment grâce à des performances de haut vol en UEFA Champions League.

Et sans surprise, le numéro 10 parisien était le favori du Samba d’Or 2020 (organisé par Sambafoot), récompense donnée au meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. Comme montré via son compte Twitter, le Brésilien a reçu le trophée du “Samba d’Or 2020.” Malgré la pandémie et le plus petit nombre de matchs, en 2020 Neymar Jr a marqué 23 buts et donné 12 passes décisives en 30 matchs pour le PSG. De son côté, SambaFoot n’a pas encore dévoilé le classement final sur son site internet. Marquinhos était notamment en lice pour remporter cette distinction individuelle. Pour rappel en 2019, le gardien de Liverpool, Alisson Becker avait remporté cette distinction individuelle devant Roberto Firmino (Livperool) et l’ancien défenseur parisien, Thiago Silva.