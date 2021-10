Pochettino : « On aurait aimé gagner différemment »

Le PSG s’est imposé dans les dernières minutes contre Angers (2-1) grâce à un penalty de Kylian Mbappé. L’action qui amène ce penalty a beaucoup fait parler. Mauricio Pochettino est revenu sur cette polémique. « C’est très difficile à voir. Ce n’est pas facile. C’est la VAR, des fois c’est pour vous d’autres fois non. Je peux comprendre que les adversaires se plaignent. Entendre les arbitres ? C’est important d’avoir cet outil pour clarifier les situations, assure l’entraîneur parisien pour Prime Video. Ce n’est pas un job facile. On doit les aider. Des fois, on doit leur faire confiance mais aussi dès fois c’est pour vous, d’autres contre vous. On aurait aimé gagner différemment. Ce soir ça a tourné en notre faveur.«

L’entraîneur du PSG a ensuite évoqué la rencontre de Kylian Mbappé, buteur et passeur décisif. « Il doit jouer plus sur la gauche. Il aime désaxer, mais je suis content de sa performance. Ce n’était pas un match facile. Il était important de reprendre le chemin de la victoire après la défaite à Rennes. On a manqué de rythme ? Car ça fait deux semaines qu’on n’a pas joué, et y en a qui reviennent de blessure. Mais je suis d’accord avec vous pour dire qu’on doit faire mieux. »

Mauricio Pochettino a enfin donné des nouvelles réjouissante au sujet de Keylor Navas, revenu blessé de sélection. « Navas a passé des examens et il sera disponible pour s’entraîner demain.«