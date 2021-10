Danilo : « Ce n’est pas un très bon match de notre part »

Le PSG s’est imposé dans les dernières minutes ce soir contre Angers (2-1). Danilo Pereira – titulaire au milieu de terrain – a relancé le match en égalisant sur une passe de Kylian Mbappé. Au micro de Prime Video, le Portugais a évoqué cette victoire étriquée.

« C’est suffisant parce que l’on a gagné mais ce n’est pas un très bon match de notre part. L’adversaire était bon, il a joué très serré. En deuxième mi-temps, on a joué un peu plus large et ça a été très bon pour nous, on a fait des bons centres. C’est vrai que ce n’est pas optimal. On essaye de bien jouer mais des fois ce n’est pas possible. Et dans ces moments-là, il faut gagner. Et c’est ce que l’on a fait ce soir. Mon but ? Oui c’était important. C’est celui du 1-1. Après on a changé un peu de rythme et on a réussi à gagner. »