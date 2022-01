Pochettino : « On doit avoir une bonne attitude, qu’importe l’adversaire »

Le PSG a retrouvé l’entraînement hier après-midi afin de préparer son premier match de l’année 2022 contre Vannes en 16es de finale de la Coupe de France demain soir (21h10, Eurosport 2, France 3). Comme avant chaque match, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Les tests positifs dont Lionel Messi, la préparation du match à Vannes, sa première année au PSG…Extraits choisis.

Les titis du PSG (PSG TV)

« Les jeunes méritent de jouer encore, il y a la possibilité de les voir jouer demain en Coupe de France. » L’entraîneur parisien qui aussi évoqué les jeunes du PSG en conférence de presse. « C’est important pour les jeunes d’avoir des minutes et d’être dans le groupe. C’est important d’avoir la continuité du dernier match. C’est possible de les voir demain.«

Sa première année sur le banc du PSG

« On a vécu beaucoup d’expériences l’année dernière. Des bonnes choses comme des mauvaises. On garde le positif mais c’est un apprentissage en continu.«

La préparation du match contre Vannes

« Comme je l’ai expliqué lors de ma dernière conférence de presse avant Lorient, il y a différentes priorités. La priorité c’était de couper après une année au calendrier très chargé, il fallait que les joueurs et les membres du staff passent du temps avec leurs familles. Les joueurs sont revenus en bonne condition physique. Les Sud-Américains arrivent. On n’a pas d’excuse pour le match de demain. Est-ce qu’on pense déjà à la Ligue des champions ? C’est une compétition qui reviendra en février, on a le temps d’en parler.«

Lionel Messi positif et sa possible présence contre Lyon

« On vit avec ce virus depuis deux ans. Il y a des choses qu’on ne maîtrise pas, on peut l’avoir même en prenant toutes les précautions. Messi est en contact avec notre staff médical. Pourra-t-il jouer contre Lyon ? Je ne sais pas. Il ne pourra pas voyager en France tant que son test sera positif. »

Le match contre Vannes

« Nous devons prendre les meilleures décisions pour l’équipe. Le plus important c’est la confiance que nous avons avec les joueurs. On doit avoir une bonne attitude, qu’importe l’adversaire.«

Un risque de contamination avec Bernat positif mais qui était au Camp des Loges hier ?

« C’est le risque… Le football est un sport de contact. On essaie de prendre toutes les mesures nécessaires. On vit avec ce virus depuis deux ans. Je ne suis pas médecin, mais je fais ce qu’ils nous disent de faire les services médicaux. On prend toutes les précautions pour continuer à jouer.«

Ses souhaits pour 2022

« La priorité, c’est la santé. Sans la santé, on ne peut pas profiter. Je pense que c’est la chose la plus importante. Je souhaite à tout le monde d’avoir la santé. Ensuite, on veut gagner chaque match, des grandes choses.«

Mbappé et son avenir

« Je pense que les situations contractuelles peuvent vous affecter si vous n’avez pas la maturité nécessaire pour gérer ça. Kylian a la maturité nécessaire. Le club connaît la situation. Nous ne pensons pas que c’est un problème. On espère qu’il va rester plusieurs années au club, qu’il va continuer à avoir le rendement qu’il a eu jusqu’à présent.«

La Coupe de France

« C’est la compétition la plus ancienne ici en France. Pour moi, c’est comme la FA en Angleterre. J’aime jouer la Coupe de France. La Ligue 1 et la Ligue des Champions sont importantes, mais notre respect est immense pour la Coupe de France. Nous aimons affronter des clubs comme Vannes. C’est quelque chose de très excitant.«