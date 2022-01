Rabesandratana a hâte de revoir Xavi Simons avec le PSG

Le PSG retrouve la compétition demain soir (21h10, Eurosport 2, France 3) avec un déplacement à Vannes dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Pour sa chronique pour France Bleu Paris, Eric Rabesandratana est revenu sur le retour des Parisiens seulement deux jours avant la rencontre.

« Les Parisiens sont plutôt bien puisqu’ils reviennent de vacances. […]Les joueurs se sont entraînés, tout le monde était présent à l’exception des Sud-Américains qui seront de retour aujourd’hui pour l’entraînement. Les joueurs ont eu neuf jours de repos contre deux petits jours de préparation pour le match contre Vannes. Pochettino a fait confiance au joueur et à leur professionnalisme. Son fils, Sebastiano, leur préparateur physique leur a confié un programme pendant la trêve qui faisait un peu office de pré-préparation. »

L’ancien défenseur qui s’est ensuite penché sur le match contre Vannes en Coupe de France et la possibilité de revoir les jeunes, dont Xavi Simons. « Il y a un match à préparer et le PSG va pouvoir, sauf cas covid, s’appuyer sur les jeunes qui avait déjà participé au premier match de Coupe de France et qui s’en étaient plutôt bien sortis. Il y en a un qui était sorti du lot, il s’appelle Xavi Simons. Il risque de retrouver un peu de temps de jeu à Vannes, ce qui serait bien pour nos yeux et pour lui, ça peut-être une bonne option pour Pochettino. J’aime bien son insouciance et sa maturité de caractère quand il a le ballon. Il n’a pas peur de provoquer des choses, de tenter des dribbles. […]Il est très décisif avec les U19. Il est important dans la finition ou dans la dernière passe. Son dernier cap à franchir, ce serait d’être du même niveau avec les pros. Il a besoin de temps de jeu pour ça et un petit peu d’expérience. Les matches de Coupe de France vont lui permettre de passer un cap.«