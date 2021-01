Pour la première de Mauricio Pochettino au Parc des Princes, en tant qu’entraîneur du PSG, le club de la capitale s’est largement imposé face au Stade Brestois (3-0) en assurant la victoire dans le dernier quart d’heure. Malgré ce succès, les Parisiens restent deuxième du classement après la fin de la phase aller, à un point du leader lyonnais (40 pts). En conférence de presse d’après-match, l’Argentin de 48 ans a été questionné sur la prestation de son équipe face aux Brestois, le prochain face à l’OM (13 janvier) pour le Trophée des Champions et les prestations de Kylian Mbappé et Mauro Icardi, dans des propos rapportés par le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi.

Les prestations de Mbappé et Icardi

Pochettino : “Oui, Mbappé a fait des bonnes choses, il a eu des occasions. C’est dommage qu’il n’ait pas marqué un but mais je crois qu’il a fait un bon match. Pas à pas pour Mauro… doucement… il revient de blessure, il revient dans le groupe. C’est important pour lui d’avoir marqué. Mais pour lui, comme pour les autres, il faut être prêt dès qu’ils sont sur le terrain.”

PSG / OM au Trophée des Champions, un match particulier ?

Pochettino : “Bien sûr, c’est un match spécial pour Paris et pour moi aussi. On espère faire un bon match et arriver dans les meilleures conditions possibles pour être compétitif. Et bien évidemment, comme à chaque fois avec le PSG, il faut gagner.”

La victoire face à Brest

Pochettino : “Il y a des satisfactions après deux matches très compétitifs. D’abord, l’effort et l’implication des joueurs, mais aussi du staff. Ils sont ouverts à de nouvelles idées. La grande satisfaction ce soir, c’est la victoire.”

L’état de santé d’Idrissa Gueye et Neymar

Pochettino : “Idrissa Gueye avait mal au ventre. Neymar ? On ne sait pas encore, on va voir dans les prochains jours la situation de chacun des joueurs en train de récupérer. On prendra une décision tous ensemble.”

Le positionnement de Marquinhos

Pochettino : “J’ai beaucoup de respect pour mes collègues et je ne veux pas faire de débats. Pour moi, pour l’instant, c’est un défenseur central. On verra ensuite, je ne veux pas être esclave de mes mots.”

Son retour au Parc des Princes

Pochettino : “Je remercie les supporters pour la banderole. C’était une soirée très spéciale pour moi. C’est très émouvant de revenir 18 ans après. C’est vrai que les supporters nous manquent et on espère les retrouver le plus rapidement possible.”