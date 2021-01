Quarante premières minutes de bonne facture, avec pressing, contre-pressing et intensité contre des Brestois joueurs, une suite plus difficile physiquement pour le PSG, mais une victoire 3-0 au final grâce à un bon coaching de Mauricio Pochettino, et une structure en 4-2-3-1 invariée malgré les remplacements. C’est en une phrase le résumé de ce PSG-Brest. Le technicien argentin est donc soucieux de donner un cadre dans le jeu, un cap dans l’animation à son groupe. En cela Mauricio Pochettino change de management de l’équipe. Individuellement, on ressort les mêmes : Navas, Marquinhos et Verratti qui tiennent la barraque. Diallo s’est montré plus intéressant que Kehrer. En revanche, les latéraux (Dagba et surtout Bakker) n’apportent pas de plus-value, ce qui facilite le travail des adversaires. En ce qui concerne Di Maria et Mbappé, c’est un peu mieux. Le Bleu s’est illustré en seconde période quand il y a eu plus d’espaces. Enfin, Moise Kean a marqué, tout comme Mauro Icardi, de retour. L’Argentin a même délivré une passe décisive pour Pablo Sarabia. Une entrée gagnante.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas (7) Dagba (4) Marquinhos (6,5) Diallo (5) Bakker (4) Herrera (5) Gueye (5) Verratti (6) Di Maria (5) Kean (5,5) Mbappé (5,5)