Mauricio Pochettino a rejoint le banc du PSG en janvier dernier. L’entraîneur argentin a – pour l’instant – du mal à offrir un plan de jeu clair et une patte sur son équipe. Cet été, des rumeurs pour un départ vers le Real Madrid ou Tottenham ont fleuri dans la presse étrangère. Dans une interview au Guardian, l’Argentin (49 ans) a évoqué plusieurs sujets. Extraits choisis.

Les rumeurs de départ cet été

« On ne sait jamais d’où ça vient et je suis une personne qui n’aime pas profiter de ces choses. Donc je n’ai pas parlé. Les gens m’ont critiqué ici en France, les médias. « Pourquoi Mauricio ne dit rien ? Mais quand on ne crée pas les choses, pourquoi dirais-je quelque chose ? Je n’ai pas besoin de clarifier les choses. Bien sûr, j’ai tout écouté. Mais, oui. ça n’est jamais arrivé, ça.«

Il n’a pas prolongé son contrat

« Non, nous n’avons pas prolongé. Quand j’ai signé en janvier, c’était un an et demi plus l’option d’une année supplémentaire. Le club a activé l’option et maintenant c’est cette saison plus une (juin 2023, ndlr). »

Les attentes autour du PSG

« Cette saison est massive et tout le monde pense que nous devrions gagner les matchs avant de jouer. Après une minute, si vous n’avez pas marqué trois, quatre ou cinq buts, la déception est massive. »

Tout gagner, tout de suite

« Il s’agit de gagner. C’est complètement différent d’un autre projet. Quand j’ai accepté le poste, je savais que si vous jouez bien et que vous ne gagnez pas, il n’y a rien à faire. »

La Ligue des Champions

« Le sentiment est de gagner la Ligue des champions et, si ce n’est pas le cas, vous aurez le sentiment d’avoir échoué. C’est sûr. Les gens traduisent ce sentiment. Si tous les joueurs sont engagés dans le projet, alors, c’est sûr, nous allons être proches de gagner la Ligue des Champions. C’est le travail que nous faisons maintenant – travailler, convaincre et faire en sorte que cela arrive.«

Le style de jeu

« Nous espérons avoir le temps de développer la manière dont nous voulons jouer. C’est seulement avec le temps et l’engagement. Si nous avons la capacité de créer cet engagement, tous ensemble, je pense que ce sera une aventure incroyable.«

Le PSG

« Nous apprécions cette période, mais nous savons que la ligne est très mince. Vous pouvez être aux anges un jour et, le lendemain, vous pouvez être au plus bas. C’est ainsi que vivent ce type de clubs. Le plus simple pour nous aurait été d’attendre un autre projet, un projet normal, sans pression et de construire quelque chose à long terme. Mais nous sommes courageux et nous aimons les défis. Cela nous fait grandir.«