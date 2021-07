Officiel – Pochettino prolonge son contrat jusqu’en 2023 avec le PSG

Nouvel entraîneur du PSG depuis janvier, Mauricio Pochettino avait paraphé un contrat jusqu’en 2022. Mais l’entraîneur des Rouge & Bleu souhaite s’inscrire dans la durée avec le club de la capitale. En effet, selon les informations du journaliste de RMC Sport – Mohamed Bouhasfi – l’Argentin de 49 ans va prolonger son contrat d’une année supplémentaire avec le PSG, soit jusqu’en 2023. “Le coach veut s’inscrire dans la durée avec Paris. Un signe fort, après les rumeurs qui l’envoyaient au Real Madrid ces dernières semaines, avant la nomination de Carlo Ancelotti.” Une année supplémentaire qui s’est levée automatiquement suite à la qualification en Ligue des champions la saison passée.

Une information officialisée par le PSG quelques minutes plus tard. Le staff de l’entraîneur parisien prolonge également d’une année supplémentaire (Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez et Sebastiano Pochettino). Mauricio Pochettino a exprimé sa joie après cette annonce. “Je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff. C’est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous. C’est pour ça que nous espérons pouvoir atteindre nos objectifs tous ensemble. Il y a 20 ans, j’étais capitaine ici, et aujourd’hui je suis le coach de cette équipe… C’est un rêve devenu réalité.”

De son côté, le président du PSG – Nasser Al-Khelaïfi – a également exprimé sa satisfaction après cette prolongation. “Nous sommes heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain. Ayant été lui-même capitaine de l’équipe il y a 20 ans, il partage les valeurs, l’ambition et la vision du club pour l’avenir. Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants quant à ce que l’avenir nous réserve.“