Le PSG pas contre un départ de Paredes l’été prochain

Arrivé au PSG en janvier 2019, Leandro Paredes n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain. L’international argentin a eu quelques blessures et méforme qui ne lui ont pas permis de montrer son talent sous le maillot Rouge & Bleu. Il a quand même eu de belle phase mais lors de courte période. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ancien de Boca Juniors pourrait quitter le PSG l’été prochain.

Selon les informations d‘Il Messaggero, les dirigeants du PSG ne seraient pas contre le vendre cet été, sachant qu’ils n’ont pas forcément envie de le prolonger. Le média italien explique que Leandro Paredes a gardé une belle côte en Italie et que deux clubs s’intéresseraient à lui. Il s’agit de la Juventus Turin et de l’AS Roma. Les deux clubs transalpins aimeraient se faire prêter l’Argentin (27 ans) avec une option d’achat. Mais le PSG préférerait un transfert sec et exigerait un chèque de 25 millions d’euros.