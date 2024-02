Point Médical – Marquinhos forfait pour AS Monaco / PSG

Demain soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Monaco pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre que ne jouera pas Marquinhos.

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec le déplacement au Stade Louis II pour y défier l’AS Monaco dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Milan Skriniar ni Presnel Kimpembe, absents de longue date. Le coach espagnol devra aussi faire sans son capitaine, Marquinhos. Dans son point médical du jour, le club de la capitale a évoqué l’état de santé de l’international brésilien.

Retour à l’entraînement samedi pour Marquinhos

Touché au mollet lors de la victoire du PSG sur la pelouse du FC Nantes (0-2), Marquinhos avait manqué la réception du Stade Rennais dimanche dernier (1-1). Absent de l’entraînement de lundi, il n’était pas non plus présent hier sur la pelouse du Campus PSG avec ses coéquipiers. Le capitaine parisien s’entraîne en salle ce jeudi et est préservé pour la rencontre contre Monaco. Il devrait faire son retour à l’entraînement samedi, comme l’a expliqué le PSG dans son communiqué médical.

Le point médical du PSG