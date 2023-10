Pour le compte de la deuxième journée de cette trêve internationale, le Portugal et la Slovaquie continuent leur pour les qualifications à l’Euro 2024.

Après la victoire synonyme de qualification pour l’Euro 2024 du Portugal face à la Slovaquie (3-2) vendredi dernier, les hommes de Roberto Martinez se déplacent, ce soir à 20h45 en Bosnie Herzégovine. Avec une qualification déjà acquise, les Parisiens restés sur le banc pourront espérer plus de temps de jeu. Lors du dernier match, seul Gonçalo Ramos, premier buteur de la rencontre, a pu fouler la pelouse du Stade du Dragon de Porto. Vitinha et Danilo Pereira ont, respectivement, 61 et 74 minutes de jeu avec la Seleção depuis le 8 septembre 2023.

La Slovaquie en danger ?

De son côté, la Slovaquie de Milan Skriniar a encore tout à jouer. À la deuxième place du groupe J, les Sokoli devancent le Luxembourg (11) de deux petits points (13). Et avec encore trois rencontres au calendrier des qualifications pour l’Euro 2024, le droit à l’erreur n’est plus envisageable. Ce soir, à 20h45, les Slovaques s’envolent au Luxembourg pour récupérer les point perdus lors du match nul (0-0) lors de la phase de groupe aller. Un victoire indispensable pour créer une distance considérable sur le concurrent direct.

Victoire ou rien pour les Pays-Bas

Petit passage obligatoire aux Pays-Bas de Xavi Simons qui risquent gros. Si, dans le même groupe, les Français sont déjà qualifiés, Les Oranjes occupent la troisième place du classement, avec un match de retard. Malgré un match de retard, les hommes de Ronald Koeman comptent trois point de retard sur la Grèce, où ils se déplaceront d’ailleurs, ce soir, pour le coup d’envoi à 20h45. Une victoire impérative pour la sélection de Xavi Simons, actuellement prêté au RB Leipzig.