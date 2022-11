Après une victoire laborieuse face au Ghana (3-2) pour le premier match du groupe, le Portugal affronte l’Uruguay (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1), en quête d’un succès après un match nul face à la Corée du Sud. Et pour ce match, le latéral du PSG, Nuno Mendes, fêtera sa grande première en Coupe du monde.

La victoire plus tôt dans la journée du Ghana face à la Corée du Sud (3-2) va mettre la pression aux Portugais et Uruguayens. Privé de Danilo Pereira, blessé aux côtes, pour la phase de groupes, Fernando Santos a décidé de faire quelques changements dans son onze par rapport à la victoire face aux Black Stars (3-2) la semaine passée.

🚨 | 𝗡𝘂𝗻𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝘀 va faire ses grands débuts en Coupe du Monde et est titulaire contre l’Uruguay ✅💎



👕 XI du Portugal : Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, 𝗡𝘂𝗻𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝘀 ; Neves, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano 🇵🇹 pic.twitter.com/QUe0Fq3yH7 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 28, 2022

Nuno Mendes titulaire à gauche

Court physiquement pour disputer le premier match, Nuno Mendes est titulaire dans le couloir gauche de la défense et connaîtra son premier match de Coupe du monde. En défense centrale, Pepe prend la place de Danilo Pereira et formera la charnière centrale avec Ruben Dias. Au milieu de terrain, l’autre Parisien du groupe, Vitinha, débute une nouvelle fois sur le banc. Enfin, en attaque, Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Joao Felix seront alignés aux côtés de Cristiano Ronaldo. Rafael Leão est remplaçant. En face, l’Uruguay se présentera avec le meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani.

Les compositions de Portugal / Uruguay