Lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’AC Milan. Une défaite qui relance totalement ce groupe.

Le PSG affrontait l’AC Milan ce mardi soir lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Milan Skriniar, le PSG a concédé deux buts par Rafael Leao et Olivier Giroud. Après quelques occasions en première période, dont deux par Kylian Mbappé, le PSG s’est éteint en seconde période, ne se montrant dangereux quand toute fin de match. Avec cette défaite (2-1), le PSG retombe à la deuxième place de son groupe, un point derrière le Borussia Dortmund. En zone mixte, Kylian Mbappé, qui a eu de belles occasions mais a été bien muselé par la défense milanaise, assure qu’il a manqué beaucoup de chose pour son équipe ce soir à San Siro.

« On va essayer de réagir à la maison contre Newcastle »

« C’est une défaite, une deuxième défaite à l’extérieur, ce n’est jamais facile de perdre, on est déçus, avoue l’attaquant dans des propos relayés par RMC Sport. Il a manqué pas mal de choses et on va essayer de réagir à la maison contre Newcastle. » Le numéro 7 du PSG a ensuite été questionné sur les difficultés du club de la capitale à l’extérieur en Champions League, le PSG n’ayant gagné que deux de ses onze dernières rencontres loin du Parc des Princes. « Je n’en sais rien, je n’en sais rien. On est déçus, on a essayé de mettre tous les ingrédients de notre côté pour l’emporter, ce n’est pas passé. Une baisse de rythme en deuxième période ? On a essayé de marquer ce deuxième but, ils l’ont mis avant nous, après, on a essayé de réagir ensuite mais c’était trop tard en fait. » Kylian Mbappé a enfin répondu, en espagnol, sur la possibilité de gagner la Ligue des champions avec le PSG. « Le premier objectif, c’est de gagner le prochain match contre Newcastle. C’est le plus important à l’heure actuelle.«

« On a encore notre destin entre les mains »

Pour PSG TV, l’attaquant a expliqué vouloir regarder l’avant, en se projetant déjà sur le match contre Newcastle le 28 novembre. « C’est une défaite, ça fait mal. Mais il faut regarder de l’avant. On a encore notre destin entre les mains et on va tout faire pour gagner à la maison et se redonner de l’air dans ce groupe. Je remercie les supporters pour leur soutien. Après nous sur le terrain, on n’a pas fait ce qu’on voulait faire, mais eux ils étaient là, ils nous ont encouragés et on va bien réagir contre Newcastle. Les deux derniers matches ? On jouera un premier match à la maison, où on a beaucoup de confiance. Il faut qu’on aille le gagner et ensuite il faut qu’on progresse pour ce dernier match à l’extérieur.«