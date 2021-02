Angel Di Maria a encore une fois été décisif hier soir contre Nîmes (3-0) avec un but et une superbe passe décisive pour Pablo Sarabia. Avec ce but, El Fideo a atteint la barre des 50 buts en Ligue 1. Depuis son arrivée au PSG à l’été 2015, Angel Di Maria a marqué 86 buts toutes compétitions confondues (9e meilleur buteur de l’histoire) et a délivré plus de 100 passes décisives (en 245 matches). Malgré des statistiques stratosphériques, l’international argentin n’est qu’un second rôle au PSG. Un constat amer que fait Alain Giresse.

“Si on fait effectivement le lien entre ses performances, ses buts notamment, et sa notoriété, c’est vrai qu’il n’est pas aussi charismatique ou représentatif que Mbappé ou Neymar qui sont vraiment identifiés comme les deux attaquants stars. S’il y avait, comme au ski, une épreuve combinée — passes décisives/buts — il ne serait pas mal!, assure Giresse dans une interview accordée au Parisien. Ce qui lui manque pour qu’il soit plus reconnu à sa juste valeur ? Peut-être d’avoir quelques matchs plus aboutis au niveau européen qu’il n’en a eus jusqu’à présent. Avec un coup d’éclat en dehors des phases de poules. Un joueur comme lui doit dépasser le cadre du championnat dans son expression. […]Ce n’est pas une grande gueule comme Neymar à sa façon ou Ibrahimovic. Il a une forme de réserve. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Donc ça rejaillit sur son image.“

Angel Di Maria qui a encore répondu à une possible arrivée de Lionel Messi au PSG, mais plus subtilement. L’Argentin a répondu à une publication Instagram du média 4-3-3 qui a ressorti une de ses paroles d’hier soir – le “j’espère” sur une possible arrivée de Messi à Paris – avec un emojis main serrée.