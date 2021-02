En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi peut signer dans le club de son choix depuis le 1er janvier. Une situation contractuelle qui laisse place à de nombreuses rumeurs autour de son avenir. Souvent associé au PSG ces derniers temps, la rumeur envoyant l’international argentin au PSG s’est intensifiée depuis la déclaration du directeur sportif parisien, Leonardo. “Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n’est bien sûr pas le moment d’en parler, ni d’y rêver. (…) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n’est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où…“ Outre Leonardo, l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, puis Neymar Jr et Ángel Di María se sont également exprimés sur le cas Lionel Messi. De nombreuses déclarations qui ont fortement agacé la presse et dirigeants catalans.

De son côté, le joueur de 33 ans n’a pas pris contact avec des membres du PSG ou de Manchester City, autre club intéressé par la Pulga, précise Goal sur son site internet. “Parler de discussions avec le PSG est prématuré, car Messi n’a pas eu de contact avec le club français, et n’a parlé à aucun joueur ni au nouveau coach de l’équipe, Mauricio Pochettino. Il n’y a pas eu non plus d’approche avec Man City ou d’autres prétendants éventuels”, affirme le média sportif. En effet, l’international argentin souhaite attendre la fin de la saison pour savoir s’il reste ou non dans son club formateur. Concernant les nombreuses rumeurs autour de son avenir, “Goal sait de source sûre que Messi est lassé par ses bruits de coulisses constants et dit que ce sera lui qui s’exprimera à la fin de la saison pour déclarer où il jouera dans la campagne 2021-22, et personne d’autre.”

Statistiques 2020-2021 de Lionel Messi*

Liga : 18 matches disputés (1.549 minutes) – 12 buts et 4 passes décisives

: 18 matches disputés (1.549 minutes) – 12 buts et 4 passes décisives Ligue des champions : 4 matches disputés (360 minutes) – 3 buts et 2 passes décisives

: 4 matches disputés (360 minutes) – 3 buts et 2 passes décisives Coupe du Roi : 2 matches disputés (210 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

: 2 matches disputés (210 minutes) – 1 but et 1 passe décisive SuperCoupe d’Espagne : 1 match disputé (210 minutes)

*Source : Transfermarkt