L’Arabie saoudite a été l’un des acteurs du mercato. Plusieurs grands noms ont rejoint le championnat saoudien. Pour Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, ne rêve pas de cette destination.

L’hiver dernier, Cristiano Ronaldo avait décidé de rejoindre l’Arabie saoudite. Un choix qui avait fortement été critiqué. Lors du mercato estival, beaucoup de joueurs et de stars du football mondial ont décidé de suivre l’exemple de l’international portugais. On peut citer Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Riyad Mahrez ou bien encore Karim Benzema, Marcelo Brozovic et Seko Fofana. Un exode qui n’inquiète pas le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Dans une interview à l’Equipe, il a pris les exemples de Kylian Mbappé et Erling Haaland, les deux visages du football mondial pour les 10-15 prochaines années, qui selon lui ne rêve pas d’Arabie saoudite. Pour rappel, en début de mercato, Al-Hilal avait fait une proposition astronomique à l’attaquant du PSG pour le convaincre de signer en Arabie saoudite. Proposition qu’il avait gentiment repoussé.

« Les meilleurs joueurs au sommet de leur art, je ne pense pas qu’ils iraient en Arabie saoudite »

« Ce n’est pas un danger. On a connu une approche similaire de la Chine, qui achetait des joueurs en fin de carrière en leur offrant beaucoup d’argent. Résultat : le football chinois ne s’est pas développé et ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde après cela. Ce n’est pas la bonne manière de faire, ils devraient travailler sur la formation des joueurs et des entraîneurs, mais ce n’est pas mon problème, souligne le président de l’UEFA dans cette interview. Il y a les joueurs sur la fin et ceux qui ne sont pas suffisamment ambitieux pour viser les « top » compétitions. À ce que je sache, Mbappé et Haaland ne rêvent pas d’Arabie saoudite. Les meilleurs joueurs au sommet de leur art, je ne pense pas qu’ils iraient en Arabie saoudite. Quand on me parle des joueurs partis là-bas, personne ne sait où ils jouent. Cela intéresse surtout les médias, mais pas vraiment la communauté du football européen. On verra bien, mais je ne crois pas une seconde que cela puisse menacer nos compétitions.«