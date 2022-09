Kylian Mbappé est l’un des joueurs clés du PSG et de l’Equipe de France. À seulement 23 ans, l’attaquant a porté le club de la capitale la saison dernière et réalise un bon de début de saison au niveau comptable avec 10 buts en 9 matches. Mais il affiche quelques états d’âme sur son rôle au sein des Rouge & Bleu. En équipe de France, il explique être plus libre sur le terrain. Lors des matches contre l’Autriche et contre le Danemark, mais surtout contre les Danois, certains lui ont reproché de vouloir en faire trop. Pour Jérôme Alonzo, le numéro 7 du PSG ne doit pas encore être le patron de l’Equipe de France.

« C’est le vestiaire qui fait de toi un patron »

« Pour le moment c’est non. J’ai toujours pensé que dans un vestiaire ou dans une équipe le pouvoir se prend. Ce n’est pas vrai, le pouvoir ce sont les joueurs qui te le donnent, assène l’ancien gardien du PSG dans l’Equipe de Greg. C’est le vestiaire qui fait de toi un patron.[…]Un joueur doit être adoubé par son groupe. Pour l’instant, il est évidemment sur la bonne voie. L’Equipe de France lui appartiendra un jour, évidemment. Mais pour l’instant, je trouve que quand ça va mal et que c’est dur, il perd en simplicité, en efficacité. Il perd même en empathie, il ne dégage pas la même chose autour de lui. Les clés du camion, il les aura quand les autres auront décidé de lui donner entièrement.«