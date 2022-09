Lors du match contre Brest, Presnel Kimpembe – après un tacle appuyé sur Irvin Cordona – s’est touché l’arrière de la cuisse. Capitaine du PSG ce jour-là, il avait dû quitter le terrain quelques minutes avant la fin. Quelques jours plus tard, le club de la capitale officialisait sa blessure. Le titi parisien souffre d’une lésion des ischio-jambiers gauches nécessitant une absence d’au moins six semaines.

Encore sept matches du PSG sans Kimpembe ?

Le numéro 3 du PSG a d’ailleurs pris le chemin du Qatar et de la clinique Aspetar ces derniers jours afin de poursuivre sa rééducation. Son retour sur les terrains étant espéré à la mi-octobre. Alors qu’il a déjà raté les matches contre le Maccabi Haïfa, Lyon, et ceux contre l’Autriche et le Danemark avec l’Equipe de France, Presko devrait aussi manquer Nice, la double confrontation contre Benfica, Reims et le Classico. Selon RMC Sport, aucune date de retour du Qatar est programmée pour Presnel Kimpembe, « qui est forfait au minimum jusqu’au 25 octobre« . Il raterait aussi les rencontres contre Ajaccio et le Maccabi Haïfa. Annoncé comme un des joueurs qui devraient assurément participer à la Coupe du Monde, il reviendrait alors un peu plus de trois semaines avant la compétition.