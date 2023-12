Hier soir, le PSG a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Édouard Cissé explique ne pas croire en une grosse campagne européenne du PSG cette saison.

En concédant le nul sur la pelouse du Borussia Dortmund hier soir (1-1), le PSG a composté son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la douzième fois en douze ans. Mais que ce fut laborieux lors de cette phase de poules 2023-2024, avec deux victoires, deux nuls et deux défaites et seulement huit points, le pire total pour le club de la capitale depuis l’arrivée de QSI à sa tête. Mais l’essentiel est là, le PSG sera au rendez-vous des huitièmes de finale de la Champions League, dont le tirage aura lieu lundi midi. Ancien joueur des Rouge & Bleu, Édouard Cissé a analysé le match des Parisiens contre les Allemands hier soir pour l’Equipe.

La prestation du PSG

« Franchement, ça m’a plu. Le match a été passionnant, ouvert, avec plein d’actions, à l’allemande. Quand tu sors de l’enjeu, c’était un beau match de Ligue des champions. Ça fait pas mal de temps qu’on juge le PSG par rapport à ce qu’il était avant, mais c’est une autre équipe, en transition, avec beaucoup de jeunes talentueux qui n’ont pas montré leur potentiel. Sur le match de ce soir, il y a un manque de maîtrise mais quand tu joues avec Zaïre-Emery, Kang-In Lee et Vitinha, tu ne peux pas être surpris. Ça fait quelques temps déjà. »

Le match de Kolo Muani

« C’était cohérent, il a pris la profondeur, il a essayé de provoquer, il a avalé les espaces dans un style différent, moins dans le dribble. En face, ce n’était pas de gros sprinteurs mais ça fait le taff. Encore une fois, il faut accepter les atouts et les faiblesses de cette équipe. Il manque beaucoup de choses mais il y a de la vitesse devant, de la folie , de la profondeur. Il ne faut pas être trop dur et faire preuve de bienveillance. C’est une équipe en devenir. »

Le PSG n’a pris qu’un point sur neuf à l’extérieur, il a fini second de sa poule, et il doit aussi sa qualification à la victoire de l’AC Milan à Newcastle. Votre message est-il audible ?

« Et à la mi-temps, tu n’étais pas qualifié ! Mais quand je dis que c’est un PSG en transition, ça veut dire que je ne crois pas à une grosse campagne dès cette saison. Cette équipe n’est pas prête, elle ne peut pas jouer City ou le Real qui sont des équipes solides avec des valeurs sûres, mais ça correspond aussi à ce nouveau projet. Quand tu laisses partir Neymar et Messi et que tu regardes le profil des joueurs qu’ils ont pris, c’est un projet sur 2-3 ans. Ugarte, apparemment c’est très fort, mais il n’était même pas titulaire ce soir, Kolo Muani jouait encore à Nantes il n’y a pas si longtemps et Barcola personne ne le connaissait il y a deux ans. L’an dernier, Neymar et Messi faisaient peur aux adversaires. Aujourd’hui, je serais joueur à l’étranger, je me dirais que je joue contre des bons jeunes joueurs et qu’il faut faire gaffe à Mbappé. »