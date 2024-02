Pour Daniel Riolo, Mbappé ne prolongera pas au PSG

C’est le feuilleton qui agite l’actualité du PSG. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Pour Daniel Riolo, ce ne sera plus à Paris.

Comme en 2022, Kylian Mbappé fait durer le suspense pour son avenir. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, l’attaquant a fait savoir qu’il ne savait pas encore de quoi son avenir sera fait. Deux solutions semblent se dessiner, une prolongation de contrat avec les Rouge & Bleu ou bien un départ libre de tout contrat au Real Madrid. Ces dernières semaines, plusieurs médias ont annoncé que l’international français avait fait son choix, celui de rejoindre le club espagnol. Mais du côté du PSG, on a tempéré ces rumeurs, expliquant que son meilleur buteur ne lui avait pas donné ces informations-là.

« Mbappé à Paris, c’est fini«

En effet, lors des discussions entre Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi l’été dernier, le numéro 7 parisien avait promis à son président de l’informer en premier de son choix pour son futur. Hier matin, lors de l’entraînement des joueurs du PSG, au lendemain de la précieuse victoire contre Lille en Ligue 1 (3-1), 600 membres du Collectif Ultras Paris (CUP) étaient présents à l’entraînement. Au moment où Kylian Mbappé est venu les saluer, ils ont chanté : « Mbappé à Paris ! » à plusieurs reprises. L’attaquant a eu un signe pour eux et s’est ensuite mis la main sur le cœur pour les remercier. Pour Daniel Riolo, ce chant ne servira à rien, puisque Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de contrat selon lui. « Ça ne suffira pas. La chose est désormais entendue. Je l’ai déjà dit et plus les jours passent, plus je le redirai : Mbappé à Paris, c’est fini« , lance le journaliste dans l’After Foot sur RMC.