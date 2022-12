Dante est l’une des figures de la Ligue 1. Le défenseur central brésilien de Nice (39 ans) a été interrogé sur ses compatriotes du PSG, Neymar et Marquinhos. Et l’ancien du Bayern Munich s’est montré dithyrambique envers les deux joueurs.

Marquinhos et Neymar sont actuellement au Qatar pour joueur la Coupe du Monde. Les deux Brésiliens sont en huitièmes de finale, la Seleçao affrontant la Corée du Sud demain soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1). Pour le site internet de la Ligue 1, Dante, le défenseur central de Nice, a été interrogé sur les deux joueurs du PSG. Et il s’est montré très élogieux envers les deux. L’ancien international brésilien a expliqué ne pas être surpris par la forme du numéro 10 du PSG.

« Quand il est joyeux, il n’a pas de problème. »

« C’est quelqu’un qui a des objectifs en tête et qui gère bien la pression des événements. Je ne suis pas surpris parce qu’à six mois de la Coupe du monde, il s’est dit qu’il devait faire beaucoup d’efforts et avoir la tête plus légère pour avoir moins de blessures. Depuis le début de saison, on voit qu’il ne se concentre plus uniquement sur lui, mais davantage sur son équipe, souligne Dante. On sent qu’il est joyeux, et c’est pourquoi il est en si grande forme. Quand il est joyeux, il n’a pas de problème. »

« Marquinhos, un très grand joueur »

Au moment d’évoquer le capitaine du PSG, Dante a tenu à souligner l’apport de Thiago Silva dans le niveau actuel de Marquinhos.

« Où le classez-vous parmi les meilleurs défenseurs actuellement ? Dans le top 5 ! Ses points forts ? Sa sérénité, ses incroyables qualités physiques… Ce n’est pas le plus grand, mais il a une très bonne détente. Il est agressif, engagé à chaque duel et il est excellent en relance. Même sous pression, il reste toujours calme, tranquille. Il faut dire aussi que c’est un joueur intelligent. Il a longtemps joué avec Thiago Silva et on sent qu’il a beaucoup appris de lui. Au-delà de ses qualités intrinsèques, il est humble, il a beaucoup d’humilité. Cela fait de lui un très grand joueur. »