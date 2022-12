Le Brésil joue demain soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1) son huitième de finale contre la Corée du Sud. Une rencontre que pourrait disputer Neymar. L’attaquant du PSG semble remis de sa blessure à la cheville.

Titulaire lors du premier match de poules du Brésil contre la Serbie (2-0), le numéro 10 du PSG avait du quitter ses partenaires à 10 minutes de la fin en raison d’une blessure à la cheville. Il avait alors manqué les deux derniers matches de la phase de groupes de la Coupe du Monde contre la Suisse (1-0) et le Cameroun (0-1). Alors que des interrogations sur sa présence dans le groupe de la Seleçao pour la rencontre contre les Coréens, Neymar devrait bien être présent lundi soir.

« Je me sens bien »

Hier, l’attaquant du PSG a retrouvé le groupe de la Seleçao et l’entraînement collectif on ne peut plus normalement. Il a même participé à une séance de frappe, sans forcer. Aucune gêne est apparue après cette séance et Neymar postule donc pour une place dans le groupe brésilien pour le match contre la Corée du Sud. Le Brésilien (30 ans) a communiqué sur ses réseaux sociaux, expliquant qu’il « se sentait bien » et qu’il « savait qu’il le ferait maintenant. » Neymar évoque très certainement son retour sur les terrains. Il pourra ainsi tenter de poursuivre son rêve de remporter la Coupe du Monde.