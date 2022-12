Après avoir fini la phase de poule de cette Coupe du Monde 2022 en tête du groupe G, le Brésil disputera son huitième de finale face à la Corée du Sud. Une rencontre qui devrait être synonyme de retour pour le numéro 10 du PSG, Neymar.

En effet, 10 jours après sa blessure face à la Serbie (victoire 2-0) lors de l’entrée en lice du Brésil dans cette Coupe du Monde 2022, Neymar a retrouvé le groupe de la Seleçao et l’entraînement collectif on ne peut plus normalement selon les dernières informations de L’Equipe. Ces derniers avancent que le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a rechaussé les crampons au Grand Hamad Stadium, terrain d’entraînement du groupe de Tite. Une séance durant laquelle Neymar « a participé à des exercices de jonglages, à des toros et même à une petite opposition durant laquelle il a marqué« , toujours selon les indiscrétions rapportées par nos confrères de L’Equipe de l’entraînement à huit-clos du jour. La star brésilienne a ensuite effectué une séance de frappe, sans forcer, mais sans gêne apparente tout de même.

🚨🚨 | Neymar est de retour et devrait être dans le groupe pour affronter la Corée du Sud ce lundi 🌟🇧🇷



📲 L’Équipe



Neymar devrait donc bien être présent pour le huitième de finale du Brésil face à la Corée du Sud ce lundi 5 décembre (20h sur beIN Sports & TF1) au Stadium 974. Cependant, le doute persiste quant à sa titularisation.