Pour Degorre, Mbappé ne partira pas

Après avoir conclu le dossier Lionel Messi, le PSG se retrouve au milieu d’un autre… Mais cette fois-ci dans le sens des départs. En effet l’avenir de Kylian Mbappé est au coeur des interrogations : le joueur restera-t-il à Paris ? Va-t-il prolonger ? Sera-t-il vendu au Real Madrid ? Tant de questions sans réponse qui exaspèrent les supporters parisiens. Mais pour le journaliste de L’Équipe, Damien Degorre, ce débat n’existe pas puisque le numéro 7 Rouge & Bleu ne sera pas vendu par le Paris Saint-Germain cet été.

“On parle du positionnement de Mbappé, mais il y a aussi le positionnement des dirigeants du PSG aussi qui compte un peu dans l’histoire. Et à ce jour, il n’est pas question que Mbappé parte cet été ! Il ne prolongera peut-être pas… Je ne sais pas… Ce sera sa décision ! Mais le Real Madrid fera peut-être une offre de 120M€ qui pourrait passer à 140M€. Mais dans l’esprit de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, il n’est pas question de se séparer de Mbappé ! Aujourd’hui le PSG peut générer beaucoup plus d’argent avec la communication autour de ses trois stars, qu’en pariant sur une victoire hypothétique en Ligue des Champions ! Il y aura plus de chance de générer des revenus extraordinaire par la présence de trio fantasmagorique, qu’en vendant 120M€ tout en refourguant 35M€ à Monaco. À l’échelle du PSG, c’est rien du tout.”